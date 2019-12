Celstraf voor dodelijk ongeval door amfetamine

Een 34-jarige Litouwer die onder invloed van amfetamine bij de Overijsselse plaats Balkbrug een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 4,5 jaar de cel in en vijf jaar zijn rijbewijs inleveren.

De man haalde op de N377 drie keer op gevaarlijke wijze auto’s in, waarop hij tegen een tegemoetkomende Toyota botste. Die kwam op de verkeerde weghelft terecht en werd aangereden door een Ford. De bestuurder van de Toyota verongelukte, de vrouw die achter het stuur van de Ford zat raakte zwaargewond.

De rechtbank in Zwolle rekende het de Litouwer zwaar aan dat hij onder invloed, zonder rijbewijs in een onverzekerde auto is gestapt. Hij reed na de aanrijding door, parkeerde zijn auto een stuk verderop en liep weg. De politie kon hem later in de buurt aanhouden.

De Ford-bestuurster vertelde twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak dat ze nog dagelijks de gevolgen van het ongeluk voelt. Ze kan niet meer werken en heeft haar toekomstplannen moeten opgeven. Ze loopt nog altijd met krukken en kan niet volledig zelfstandig wonen.