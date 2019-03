Celstraf voor brandstichting bij Appelscha

Een 27-jarige man uit Appelscha heeft 232 dagen celstraf en tbs met voorwaarden gekregen voor brandstichting in het Drents-Friese Wold bij Appelscha. De celstraf is even lang als zijn voorarrest, waardoor hij niet meer terug de cel in hoeft. De man, die een verstandelijke beperking en een aantal stoornissen heeft, moet voor behandeling worden opgenomen in een kliniek.

De rechtbank in Leeuwarden achtte bewezen dat er vorig jaar zomer twee bosbranden zijn ontstaan omdat de man brandende peuken in het kurkdroge bos wierp. Volgens de rechtbank kende de man het risico van brandende peuken in het uitgedroogde bos en was hij daarvoor ook geregeld gewaarschuwd.

Omdat de branden tijdig werden ontdekt, was de schade te overzien. De rechtbank oordeelt echter dat de man wel levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor omwonenden heeft veroorzaakt.