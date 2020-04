Celstraf voor bezit doorgeladen wapen in trein Schiphol

De politierechter in Haarlem heeft een 33-jarige man negen maanden celstraf opgelegd omdat hij een doorgeladen vuurwapen bij zich had in een trein op Schiphol.

Een passagier in die trein, onderweg vanuit Amsterdam naar Den Haag/Rotterdam, zag op 11 april twee mannen, van wie er een het wapen had en dit doorlaadde. De hevig geschrokken passagier sloeg alarm, waarop de marechaussee het duo arresteerde op het station van Schiphol.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de man het wapen al een paar maanden in zijn bezit had, naar eigen zeggen omdat hij zich bedreigd voelde. Dat heeft hij verder niet willen uitleggen.

Bij het bepalen van de straf woog de rechter mee dat de man het risico heeft genomen dat hij, door met de trein via Schiphol te reizen, het wapen op de luchthaven bij zich had. Schiphol geldt als veiligheidsrisicogebied. Onderzocht is of de man en zijn gezelschap terroristische plannen hadden, maar daarvan is niets gebleken.

Het Openbaar Ministerie had een jaar cel geëist.