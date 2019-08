Celstraf voor beledigen van schrijver Akyol

Voor het beledigen van schrijver en columnist Özcan Akyol heeft een 31-jarige man uit Amersfoort dinsdag vier dagen cel gekregen. De man heeft deze straf in voorarrest al uitgezeten.

Van januari tot en met maart dit jaar stuurde Khalid H. via Facebook negen beledigende berichten naar de columnist uit Deventer. „Ik wilde mijn mening geven. Ik heb helaas de verkeerde woorden gebruikt”, zei H. dinsdag tegen de politierechter in Zwolle. H. voelde zich gediscrimineerd als Akyol over moslims of Marokkanen schreef. De politierechter las echter alleen verwensingen in zijn berichten, geen mening. „Stom, heel stom: ik schaam me”, zei H. over zijn gedrag.

Tegen H. was een werkstraf van 60 uur geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De advocaat van H. vroeg de rechter de man te veroordelen zonder een straf op te leggen. Dat ging de rechter echter te ver, al hield ze rekening met de bijzondere omstandigheden van deze zaak. „Niet elke verdachte van een strafbare belediging krijgt de politie aan huis of zit een aantal dagen vast op het bureau. Dat was best heftig”, zei de rechter.