Celstraf voor bedreigen advocaat

De man die afgelopen zomer de Amsterdamse advocaat Peter Plasman bedreigde is woensdag veroordeeld tot een celstraf van tien maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde de 39-jarige man uit Almere voor het bedreigen van de advocaat en diens vrouw. Daarnaast is de Almeerder veroordeeld voor poging tot zware mishandeling van een medewerker van het advocatenkantoor.

De man gooide op 3 juli een baksteen door de ruit van het kantoor, terwijl achter die ruit iemand aan een bureau zat te werken. Een dag later gingen nog meer ramen aan gruzelementen. Het Openbaar Ministerie had een celstraf geëist van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Naast het vernielen van de ramen staat volgens de rechtbank vast dat de Almeerder op Facebook dreigde met zware mishandeling. Hij heeft meerdere personen angst aangejaagd, oordeelt de rechtbank. Naast een gevangenisstraf heeft de rechtbank de man een straat- en contactverbod opgelegd.