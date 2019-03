Celstraf voor afromen kas Chinees restaurant

Voor het afromen van de kassa van Chinese restaurants in Groningen en Stadskanaal zijn celstraffen tot 15 maanden opgelegd. Daarnaast zijn de restaurants veroordeeld tot voorwaardelijke geldboetes van 300.000 en 200.000 euro.

In de restaurants is volgens de rechtbank in Groningen vanaf 2007 voor zeker 1,2 miljoen euro verborgen gehouden voor de belastingen. Met een speciaal afroomprogramma werd een deel van de dagomzet uit de administratie verwijderd.

De moeder en zoon van het familiebedrijf, die de leiding hadden in het Groningse restaurant, zijn voor belastingfraude en witwassen veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De dochter en haar echtgenoot die het andere restaurant runden, krijgen een jaar cel, waarvan eveneens 5 maanden voorwaardelijk. De vader en schoondochter zijn vrijgesproken, omdat niet duidelijk was of zij een rol speelden bij de fraude en het witwassen.

Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot 30 maanden geƫist. De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat het om oude zaken ging en de familie een deal met de Belastingdienst heeft gesloten om de verschuldigde belasting alsnog te betalen.

De man die het afroomprogramma heeft geleverd, is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur.