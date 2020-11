Celstraf Vegan Streaker voor brandstichting in eendenslachterij

Dierenrechtenactivist Peter Janssen is voor brandstichting bij een eendenslachterij in Ermelo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen aan de eendenslachter. Janssen staat bekend als de Vegan Streaker.

Op 28 mei dit jaar gingen bij de eendenslachterij drie trailers en een vrachtwagen in vlammen op, een weeghok raakte beschadigd. Zes woningen in de buurt moesten worden ontruimd.

Janssen meldde zich na de brand bij de politie en verklaarde dat de brandstichting was bedoeld als statement tegen het slachten van eenden. Hij noemde zich pacifist en zei klaar te staan voor gelijke rechten voor mens en dier.

De rechtbank in Zutphen stelde dat Janssen de mensen die in de buurt van de eendenslachterij wonen met zijn actie ernstig in gevaar heeft gebracht omdat een brand zich snel en onbeheerst kan ontwikkelen. „De rookontwikkeling alleen al kan levensbedreigend zijn. Dat bij deze brand geen slachtoffers zijn gevallen is niet aan de man te danken.”

Tegen de man was 30 maanden cel geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.