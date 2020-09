Celstraf van 16 jaar geëist voor dodelijke schietpartij Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag zestien jaar celstraf geëist tegen de 23-jarige Aldijr M. uit Rotterdam. Die wordt ervan verdacht dat hij op 3 juli vorig jaar de 25-jarige Rotterdammer Gino Oliveira neerschoot. Het slachtoffer bezweek enkele dagen later aan zijn verwondingen.

De verdachte zag op de bewuste avond Oliveira zitten op de achterbank van een auto die over de Schiedamseweg reed. Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte keert en achter de auto aan rijdt. Op de Westkousdijk ontstond een confrontatie, waarbij de verdachte een vuurwapen trok en het slachtoffer door het hoofd schoot. Daarna sloeg hij op de vlucht.

Politie en justitie maakten een paar weken na het schietincident de naam van de verdachte bekend. Ook werd zijn foto verspreid via opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond. Uiteindelijk is hij door de Italiaanse politie gearresteerd.

Het OM eiste vrijdag bij de rechtbank in Rotterdam een langdurige gevangenisstraf, in een poging het vuurwapengeweld in Rotterdam aan te pakken. „Verdachte is, samen met heel veel anderen, verantwoordelijk voor het feit dat er vorig jaar meer dan 75 schietincidenten waren in Rotterdam”, zei de officier van justitie. „Dat zijn er ruimschoots meer dan in welk voorafgaand jaar dan ook. De straf in deze zaak moet ook tot uitdrukking brengen dat we hier in Rotterdam klaar zijn met het wapenbezit en wapengebruik.”