Celstraf geëist voor vuurwerkhandel Instagram

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 22-jarige man uit Groningen twaalf maanden cel geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk, wegens het verkopen van zwaar, illegaal vuurwerk aan minstens drie minderjarigen. De man deed dit via zijn Instagramaccount Vuurwerk050. De jeugdige kopers verkochten het spul vervolgens op middelbare scholen.

Volgens het OM heeft de man zich van 2015 tot en met 2017 beziggehouden met de handel in zwaar vuurwerk. „Zwaar illegaal vuurwerk, zoals in deze zaak, heeft vaak de kracht van een handgranaat”, aldus de officier van justitie voor de rechtbank in Zwolle.

De man ging berekenend te werk, vindt het OM, en had via Instagram een groot bereik. Hij zou gebruik hebben gemaakt van dwingende verkoopmethodes, zoals wincodes en promo’s, waaraan pubers moeilijk weerstand zouden kunnen bieden. De officier: „Met die like-en-winacties wordt het gevaarlijke vuurwerk nog toegankelijker.”

De rechtbank doet uitspraak op 21 januari.