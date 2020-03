Celstraf geëist voor poging tot doodslag op agent in Laren

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Lelystad een celstraf van drie jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen een man uit Marknesse voor poging tot doodslag op een agent tijdens een caféruzie in het Gooise Laren.

De agent schoot in december 2019 te hulp bij een caféruzie die ontstond toen het cafépersoneel de 18-jarige verdachte weigerde alcohol te schenken, omdat hij elders al ongekend veel had gedronken. Op de zitting liet de officier van justitie de beelden van de mishandeling zien. Daarop is te zien hoe de verdachte, die ervaring heeft met kickboksen, de agent met kracht op zijn hoofd sloeg en trapte. Daarmee ging de verdachte door toen de agent bebloed op de grond lag.

De agent vertelde te vrezen voor zijn leven. Hij had letsel aan zijn neus, zijn kaak en oor. Hij is nog aan het herstellen en houdt blijvende gehoorschade over aan het geweld. De verdachte zegt zich niets meer te kunnen herinneren van de mishandeling.