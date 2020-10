Celstraf geëist voor nep-pakketbezorger die bejaarden dupeerde

Door zich voor te doen als pakketbezorger heeft een 23-jarige Amsterdammer zeker achttien bejaarden opgelicht, met een totale schade van 19.000 euro. De man wist door het hele land ouderen hun pinpas en pincode te ontfutselen. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 36 maanden cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk.

De man opereerde door het hele land, zoals in Zoetermeer, Den Helder, Sassenheim, Nieuw-Vennep, Harderwijk, Nijmegen en Heemskerk. Zijn werkwijze was steeds hetzelfde. Van tevoren werd het slachtoffer gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van PostNL. Er lag een pakketje klaar dat voor 1 euro bezorgd kon worden.

Wanneer het slachtoffer daarin toestemde, verscheen even later een man aan de deur met een pakketje. Die had een mobiele telefoon bij zich met als openingsscherm het logo van PostNL. Daarop moest het slachtoffer zijn pasje leggen en vervolgens zijn pincode intoetsen. Die keek de man dan af en na afloop verwisselde hij de pinpas van het slachtoffer voor een andere.

Maar in april dit jaar werd hij opgepakt, dankzij een alerte vrouw uit Zoetermeer die de boel niet vertrouwde en de politie liet bellen. Nadat in mei het voorarrest was opgeheven ging de man gewoon door met zijn babbeltrucs en liep hij opnieuw tegen de lamp. Hij zit nog steeds vast.