Celstraf geëist voor misbruik gehandicapten

Tegen een verzorger uit Huissen (Gelderland) die twee minderjarige, ernstig gehandicapte jongens seksueel misbruikte is dinsdag celstraf geëist. De officier van justitie vroeg om vier jaar celstraf waarvan één jaar voorwaardelijk. Als het aan de aanklager ligt krijgt de man ook een beroepsverbod van zes jaar plus een behandeling.

De politie kwam Rick van D. op het spoor tijdens een onderzoek naar een groot kinderpornonetwerk. De Nederlandse politie kreeg vanuit de Verenigde Staten informatie over een prominente verdachte. Onderzoek wees uit dat deze man door zijn chatvriend Rick van D. kinderpornomateriaal kreeg toegestuurd.

De dertigjarige verdachte werkte als oproepkracht en vrijwilliger bij een woongroep voor gehandicapten in Groesbeek. Hij gaf dinsdag toe dat hij ontucht heeft gepleegd met de jongens, er foto’s van maakte en verspreidde. Op zijn computer werd bovendien een grote hoeveelheid kinderporno gevonden.

Met één van de gehandicapte jongens die Rick van D. lang en goed kende pleegde hij regelmatig en over een langere periode ontucht. De foto’s die hij ervan maakte, stuurde hij naar zijn contact in het kinderpornonetwerk om indruk te maken, verklaarde de verdachte. Van het andere slachtoffer maakte hij vooral seksueel getinte blootfoto’s.

De man vertelde dinsdag tegen de rechter in Arnhem dat hij zich aangetrokken voelt tot jonge jongens. Zelf werd hij in zijn jeugd misbruikt door zijn oudere broer. Spanning was zijn belangrijkste drijfveer. Achteraf walgt hij van zichzelf, zei hij. „Ik snap dat er een straf volgt en ik hoop dat ik een behandeling krijg.”

De rechtbank doet op 11 juli uitspraak.