Celstraf geëist voor illegale handel zwaar vuurwerk

Voor de rechtbank in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie tegen drie verdachten uit Haarlem 2,5 jaar gevangenisstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens bezit van en handel in een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk. Na een anonieme tip vond de politie in november 2018 12.500 kilo vuurwerk in een loods, een bedrijfsauto en een bestelbus in Vijfhuizen.

Volgens het OM hebben de verdachten (34, 36 en 50 jaar oud) enorme risico’s genomen. In de loods, waar het leeuwendeel van het vuurwerk lag, was een slaapplaats met een straalkachel en stond onder meer een bromfiets en een magnetron. De loods stond in de buurt van een tankstation en twee woningen. De drie verdachten waren niet deskundig op het gebied van vuurwerk.

Uit onderzoek is gebleken dat het drietal al eerder vuurwerk in de loods hadden opgeslagen en dat zij contacten onderhielden met buitenlandse leveranciers. Er zijn meerdere bestellijsten en contactgegevens van Nederlandse kopers gevonden.

De rechtbank doet uitspraak op 28 mei.