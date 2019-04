Celstraf geëist voor arrestatie Henriquez

Tegen twee agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez is maandag een celstraf van zes maanden voorwaardelijk geëist. Ook zouden zij twee jaar geen agent mogen zijn. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de agenten ,,fors over de schreef” gegaan. ,,Het bij de arrestatie gebruikte geweld is niet gerechtvaardigd", aldus de advocaat-generaal.

De Haagse rechtbank veroordeelde de agenten eind 2017 tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. De agenten waren tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan.

Henriquez overleed na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival juni 2015.

Het gerechtshof Den Haag doet half juni uitspraak.