Celstraf geëist voor aanranding en verkrachting Leidse studentes

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Haag tegen een 21-jarige man een celstraf van vier jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, wegens de aanranding en verkrachting van drie jonge studentes in de binnenstad van Leiden, in het najaar van 2019. De zaken hebben tot veel onrust onder studenten in de stad geleid.

De misdrijven werden in oktober, november en december gepleegd. Het eerste slachtoffer werd aangerand, de andere twee werden verkracht. In alle gevallen ging het om studentes die ’s nachts alleen op weg naar huis waren na een feestje.

Volgens het OM heeft de man zijn slachtoffers zorgvuldig uitgekozen. Voordat hij toesloeg, zou hij urenlang door de stad hebben gelopen of gefietst. Vrouwen die alleen waren en zichtbaar onder invloed kon hij gemakkelijk een steegje in sleuren en op de grond krijgen, aldus justitie. Ze hadden geen schijn van kans, want de verdachte is groot en sterk. Aan de hand van camerabeelden kon hij worden opgespoord.

De zaken hebben grote impact gehad op de slachtoffers, zegt het OM. Zij worden geplaagd door schuldgevoelens, paniekaanvallen, nachtmerries en herbelevingen.

Volgens gedragskundigen is de verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar. Het OM wil een extra lange proeftijd van vijf jaar, waarbij de reclassering hem in de gaten kan houden. In die proeftijd geldt wat justitie betreft een contactverbod met de slachtoffers en een gebiedsverbod voor de Leidse binnenstad. Het eerste jaar van de proeftijd moet de man onder elektronisch toezicht staan, aldus het OM.

De rechtbank doet uitspraak op 20 november.