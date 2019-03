Celstraf geëist tegen lekkende aspirant-agent

Tegen een 22-jarige politieman in opleiding is dinsdag 45 maanden gevangenisstraf geëist. De man uit Tiel wordt ervan verdacht informatie uit politiesystemen illegaal te hebben geraadpleegd en tegen betaling te hebben doorgespeeld aan derden.

De verdachte was werkzaam bij de Amsterdamse politie. Hij zou de gevoelige informatie hebben verstrekt aan twee broers, die zich bezig hielden met handel in softdrugs.

,,Dit soort handelingen raakt niet alleen de integriteit van één politieambtenaar, maar het heeft zijn weerslag op de integriteit van alle opsporingsdiensten. Politiemensen moeten op elkaar kunnen vertrouwen, maar worden wantrouwend door dit soort lekken. Ook burgers verliezen hun vertrouwen in de opsporingsdiensten’, aldus de officier van justitie in de rechtbank in Arnhem.

De rechtbank doet op 19 maart uitspraak.