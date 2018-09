Celstraf geëist tegen kerkpenningmeester

Tegen een 53-jarige man uit Leiden is 48 maanden celstraf geëist. Hij was penningmeester van een kerk in Leiden en zou jarenlang geld hebben weggesluisd. In totaal zou 1,8 miljoen euro zijn verdwenen, tussen 2010 en 2014.

Onder omschrijvingen als ‘Meerwerk factuur’ of ‘Orgelrestauratie termijnbetaling’ boekte de verdachte, van de Waalse kerk, steeds geldbedragen over naar zijn eigen rekening, stelt het Openbaar Ministerie. De verdachte had gezegd dat hij van het geld aannemers en werklui contant had betaald. Maar dat vond de officier van justitie niet geloofwaardig. „Vanuit de verantwoordelijkheid van zijn functie had verdachte zelfs de aanschaf van een doosje paperclips administratief moeten verantwoorden.”

Er is geen enkele factuur of kwitantie overlegd, en geen enkele getuige kon zijn bewering staven, zei het OM. Over de verdwenen 1,8 miljoen euro zei de officier: „Een modale Nederlander zou daarvoor ruim 53 jaar moeten werken.”