Celstraf geëist om fraude met zorggeld

Voor een miljoenenfraude met zorggeld heeft het Openbaar Ministerie in Utrecht gevangenisstraffen tot 5 jaar geëist tegen drie broers. Ze dienden tussen 2014 en 2018 volgens het OM valse rekeningen in en declareerden meer zorg dan in werkelijkheid werd verleend. Ze declareerden bij gemeenten en zorgverzekeraars bijvoorbeeld zorg voor cliënten die naar de dagbesteding gingen of in Turkije verbleven.

Volgens het OM hebben ze de samenleving zo voor meer dan 7 miljoen euro benadeeld en leefden ze royaal van het geld. Bijna 1 miljoen euro zou zijn geïnvesteerd in grond en onroerend goed in Turkije.

De activiteiten vonden plaats onder de paraplu van Dolia Thuiszorg B.V. waar vooral familieleden werkten. „Fraude met zorgbudgetten is feitelijk diefstal uit de staatskas en daarmee diefstal van ons allemaal”, aldus het OM.