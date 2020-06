Celstraf geëist na dodelijk ongeval A2 door appende automobilist

Het Openbaar Ministerie heeft acht maanden celstraf geëist tegen een 45-jarige automobilist die op 5 juli vorig jaar een dodelijk ongeval zou hebben veroorzaakt op de A2 bij Beesd. De man, afkomstig uit Zaltbommel, zat volgens het OM append achter het stuur en reed met een snelheid tussen de 124 en 133 kilometer per uur in op een nagenoeg stilstaande file. Een 24-jarige vrouw verloor het leven.

Op het moment van het ongeval gaven de matrixborden een maximumsnelheid aan van 50 kilometer per uur. Het OM zegt dat uit onderzoek is gebleken dat de man in de drie minuten vóór het ongeluk heel druk is geweest met zijn mobiel. Hij zou onder meer hebben getypt en foto's en filmpjes hebben doorgestuurd. In de laatste 37 seconden zou hij zijn telefoonscherm 34 keer hebben aangeraakt. Het OM gaat er vanuit dat hij die 37 seconden niet meer op de weg heeft gekeken, maar alleen op het schermpje. "De verdachte is volledig meegezogen in de verleidingen van zijn smartphone", aldus de officier van justitie.

Mogelijk heeft ook meegespeeld dat de man heeft vertrouwd op het zogeheten Adaptive Cruise Control-systeem van zijn auto. Dit is een techniek waarbij de auto zelf afstand moet houden van voertuigen. De officier: „Het blijkt maar weer dat al die techniek niet onfeilbaar is en het de bestuurder zelf is die op en top scherp moet blijven als hij veilig aan het verkeer wil deelnemen.”

Het OM heeft naast de celstraf een rijverbod van drie jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.