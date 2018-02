Celstraf ex-militair voor schenden ambtsgeheim

Een 53-jarige medewerker van de Koninklijke Marechaussee die geheime informatie heeft doorgespeeld aan criminelen, is maandag door de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 106 dagen en een taakstraf van 80 uur. De celstraf is gelijk aan de periode dat de ex-militair uit Amstelveen in voorarrest heeft gezeten.

De opsporingsambtenaar schond tussen november 2013 en september 2015 opzettelijk zijn ambtsgeheim door meerdere keren vertrouwelijke gegevens in de computersystemen op te zoeken en met criminelen te delen. De militaire kamer neemt het de man - die op luchthaven Schiphol werkte - zeer kwalijk dat hij misbruik maakte van zijn positie als militair.

Tegen de man was een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist. Dat de uiteindelijke straf lager uitkomt, heeft volgens de militaire kamer onder meer te maken met het feit dat de man niet eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld en hij inmiddels zijn baan kwijt is.