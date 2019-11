Celstraf ex-directeur Slotervaartziekenhuis

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag vijftien maanden cel opgelegd aan Aysel Erbudak, voormalig directeur van het Slotervaartziekenhuis. Volgens de rechtbank is bewezen dat zij in 2008 met valse facturen 1 miljoen euro heeft weggesluisd. Daarnaast heeft ze enkele jaren later nog eens 200.000 euro achterovergedrukt.

Tegen de vroegere baas van het vorig jaar failliet verklaarde ziekenhuis in Amsterdam-West was in september twee jaar cel geëist. De rechtbank hield een beslissing vorige maand aan nadat haar advocaat op het laatste moment om extra getuigenverhoren had gevraagd. De rechtbank wees die verzoeken na een toelichting door de raadsman maandagochtend af.

Erbudak (53), die alle beschuldigingen steeds heeft ontkend, kreeg ook een beroepsverbod van zes jaar en drie maanden opgelegd. In die tijd mag ze niet als „bestuurder van een rechtspersoon” optreden.