Celstraf en vrijspraak in zaak No Surrender

In het voorbereidend politieonderzoek naar een afpersingszaak binnen de motorclub No Surrender zijn fouten gemaakt. Hierdoor zijn twee van de zeven verdachten door de rechtbank in Groningen vrijgesproken. Voor vier mannen bleef er voldoende bewijs over om hen voor afpersing, mishandeling en ontvoering te veroordelen tot celstraffen tot vijf jaar en acht maanden. De enige vrouwelijke verdachte (31) uit Eelde kreeg voor haar rol vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, opgelegd.

Het Openbaar Ministerie eiste een maand geleden celstraffen van dertig maanden tot acht jaar.

Twee ex-leden van de motorclub deden aangifte van afpersing en mishandeling. Zij waren het slachtoffer van een zogeheten ‘bad standing’. Dat is binnen No Surrender een vorm van afstraffen van leden die de club nog geld schuldig zijn.

Een van de slachtoffers was een 47-jarige Groninger. Die werd op de avond van 7 november 2016 naar de woning van de vrouw in Eelde gelokt. Daar werd hij ernstig toegetakeld. Zijn aanvallers dreigden met het afknippen van zijn vingers en het wegbranden van een tatoeage. Hij werd uiteindelijk bijna naakt in de bossen bij Glimmen gedropt.

Advocaten ontdekten hiaten in de bandopnamen van de verhoren van de aangevers. Deze verhoren konden daardoor niet meer als bewijsmiddel worden meegenomen, oordeelde de rechtbank. De twee vrijgesproken verdachten zouden alleen bij de afpersing in Eelde aanwezig zijn geweest. Naast de gewraakte bandopnamen was hiervan geen ander bewijs. Dat was er wel in het geval van de andere vier mannen en de vrouw. Daarvan zaten onder meer telecomgegevens, tapgesprekken en DNA-sporen in het dossier.