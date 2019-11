Celstraf en tbs voor dwingen geven naaktfoto’s

Een 21-jarige man uit Deventer is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een celstraf van 105 dagen en tbs met voorwaarden. De man verleidde tussen 2016 en 2018 in Zeewolde (Flevoland) minderjarige jongens tot het versturen van naaktfoto’s. Daarna dwong hij hen meer foto’s te sturen. Als ze dit niet deden, dreigde hij de afbeeldingen op het internet te zetten.

De man deed zich op verschillende chatsites voor als een meisje. Het lukte hem om jongens naaktfoto’s van zichzelf te laten maken, die ze vervolgens naar hem opstuurden. Zodra hij de foto’s ontving, maakte hij er screenshots van en dreigde ze op internet te zetten als de jongens niet meer foto’s opstuurden.

Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen, verwerven en in bezit hebben van kinderporno. Hij heeft „op deze manier zijn minderjarige slachtoffers gechanteerd en hen angst aangejaagd”, aldus de rechtbank.

Bij de verdachte is door deskundigen een ziekelijke stoornis en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling vastgesteld. Dit beïnvloedde zijn gedrag tijdens het plegen van strafbare feiten. Toch vindt de rechtbank, wegens de ernst van de feiten, naast tbs met voorwaarden een gevangenisstraf op zijn plaats. Bij tbs met voorwaarden wordt de veroordeelde niet onder dwang in een kliniek opgenomen, maar moet hij of zij wel een verplichte behandeling ondergaan.