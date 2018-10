Celstraf en taakstraf om klonen Ziggo-modems

Hij maakte stiekem kopieën van Ziggo-modems en verkocht die door. Daarom is de 37-jarige Remko van D. donderdag veroordeeld. Hij kreeg vijftien maanden gevangenisstraf, maar daarvan zijn twaalf maanden voorwaardelijk. Na zijn arrestatie vorig jaar had hij al drie maanden in voorarrest gezeten en daarom hoeft hij nu niet terug naar de gevangenis. Wel moet hij nog 180 uur taakstraf uitvoeren.

Van D. zegt dat hij in geldnood zat na een ruzie met zijn broer en ouders. Klanten gaven hem 100 tot 150 euro handje contantje en hadden vervolgens gratis internet en televisie in huis. Ze hadden daar geen Ziggo-abonnement voor nodig. Door toedoen van Van D. dacht Ziggo dat de kopieën echte modems van keurig betalende klanten waren. Klonen, heet dat. Enkele honderden mensen kochten zo’n apparaat.

Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist tegen Van D. De straf is lager omdat de rechters niet alle aanklachten bewezen vinden. Hij werd vrijgesproken van het maken van schadelijke software en van lidmaatschap van een criminele organisatie. Wel werd hij schuldig bevonden aan computervredebreuk, witwassen en het aanbieden van illegale telecomdiensten.

Ook twee handlangers van Van D. stonden terecht. Ziggo-monteur Abdelhamid F. (42) plaatste de modems bij mensen thuis, leverde de gegevens van keurig betalende klanten aan en zette als het nodig was schakelaars om in Ziggo-kastjes op straat. Hij kreeg 180 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De 31-jarige Armando L., die de modems voor Van D. uit het bedrijfsmagazijn van Ziggo haalde, werd veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk en 150 uur taakstraf.

Alle verdachten hebben hun rol toegegeven. Tijdens het proces zeiden ze dat ze proberen hun leven weer op orde te krijgen. Zo probeert Van D. een vaste baan in de ICT te krijgen. Hij solliciteerde onder meer - tevergeefs - bij Ziggo.