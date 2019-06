Celstraf en jeugd-tbs voor reeks overvallen

De rechtbank in Utrecht heeft een 18-jarige jongen wegens vijf gewapende overvallen op supermarkten een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd. De jongen pleegde de overvallen in anderhalve week, afgelopen najaar. Hij dwong caissières van supermarkten in Den Dolder, Hilversum, Bussum, Nijkerk en Vianen geld uit de kassa af te geven. Een paar van hen hebben tijdens de rechtszaak verklaard doodsbang te zijn geweest toen de verdachte hen met een groot mes bedreigde.

Volgens de rechtbank is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar en moet hij behandeld worden aan de psychische stoornissen die gedragskundigen hebben vastgesteld. De jongen, die nog minderjarig was toen hij de overvallen pleegde, is louter op snel geld uit geweest, aldus de rechtbank, en heeft niet stilgestaan bij de gevolgen van de misdrijven. Ook het Openbaar Ministerie vond een behandeling noodzakelijk.

Bij drie van de overvallen was een (meerderjarige) medeverdachte betrokken. In zijn zaak is nog geen uitspraak.