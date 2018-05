Celstraf en behandeling voor hacken BN’ers

De rechtbank in Amsterdam heeft de 35-jarige Mathieu M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het hacken van onder meer Facebook- en e-mailaccounts van een aantal bekende Nederlanders.

M. heeft toegegeven dat hij „een onbedwingbare neiging” heeft door te dringen in het digitale privédomein van vrouwelijke BN’ers. Hij hackte onder meer het Facebookaccount van tv-persoonlijkheid Sophie Hilbrand. De rechtbank bepaalde dat M. een gedragsbehandeling moet ondergaan. M. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis.

De man werd eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten en zat nog in een proeftijd . De rechtbank bepaalde daarom dat hij het destijds voorwaardelijk opgelegde deel van zijn straf (acht maanden) alsnog moet uitzitten. „Kennelijk heeft die eerdere straf hem er niet van kunnen weerhouden opnieuw in de fout te gaan”, constateerde de rechtbank.

„Het internet moet gevrijwaard blijven van hacken”, stelde de rechtbank in het vonnis. Vanwege hun status zijn BN’ers extra kwetsbaar, oordeelt de rechter. M. is doelgericht te werk gegaan, aldus de rechtbank, en had het vooral voorzien op vrouwelijke BN’ers.

De advocaat van M. betoogde dat een aanzienlijk deel van het bewijs niet geldig was, omdat de computer van M. zonder toestemming van de rechter-commissaris is doorzocht. Dat is een vormverzuim, vindt de rechtbank, dat geen gevolgen voor de zaak hoeft te hebben.

Het OM had twintig maanden cel geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk, naast een gedragsbehandeling.