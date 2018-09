Celstraf arts en ex-raadslid wegens misbruik

Drie mannen, onder wie een oud-raadslid uit Capelle aan den IJssel en een Rotterdamse huisarts, zijn veroordeeld tot celstraffen van maximaal vier jaar voor het misbruik van een minderjarige jongen.

Het 46-jarige oud-raadslid kreeg de hoogste straf van de rechtbank in Rotterdam: vier jaar waarvan één voorwaardelijk. Hij drogeerde het slachtoffer en misbruikte hem - samen met een medeverdachte - op grove wijze. De twee andere verdachten, van 64 en 53 jaar, kregen achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De minderjarige jongen was zelf op zoek naar seks; hij had zich op websites aangemeld. Maar ook dan - benadrukte de rechtbank - is seks met een minderjarige strafbaar.