Celstraf 14-jarige voor fatale steekpartij Drachten

Een jongen van 14 jaar uit Drachten is veroordeeld tot honderd dagen jeugddetentie voor zijn rol bij een fatale steekpartij in zijn woonplaats eind vorig jaar. Zijn vriend die met een mes Roan Brilstra (16) doodstak, hoort later zijn straf.

De 14-jarige had het mes meegenomen en kort voor het incident aan zijn maat gegeven. De twee wilden op 22 december 2019 Brilstra en diens vriend beroven, wat mislukte. Bij een tweede confrontatie later op de avond vond de 16-jarige jongen de dood.

Van de celstraf zijn 45 dagen voorwaardelijk, aldus de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden. De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 255 dagen cel had geëist.

Een nu 16-jarige jongen uit Gorredijk stak het slachtoffer met een lang keukenmes. Hij hoort op 24 juni welke straf hij krijgt omdat niet alle rapportages over hem klaar zijn.