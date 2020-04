Cel voor Vlissingse coronaspuger

Een 47-jarige Vlissinger is woensdag door de politierechter in Middelburg voor ‘coronaspugen’ veroordeeld tot een celstraf van acht weken waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij de verbalisanten een schadevergoeding van elk 400 euro betalen. Er was veertien weken cel waarvan vier voorwaardelijk plus 600 euro schadevergoeding geëist.

De man werd zondag 12 april om 02.30 uur in zijn woonplaats aangesproken omdat hij zonder licht fietste.

Hij weigerde zich te legitimeren en reageerde recalcitrant. Bij zijn aanhouding zou hij in de richting van de agenten hebben gespuugd, waarbij één in zijn oog werd geraakt. Hij verzette zich ook bij zijn aanhouding, waardoor de politie pepperspray inzette. Ook kreeg de man een spuugmasker om. De man werd aangeklaagd voor bedreiging en zware mishandeling. De zaak gebeurde met een videoverbinding vanuit het huis van bewaring Torentijd in Middelburg.

In het arrondissement Zeeland-West-Brabant was dit de negende coronazaak die voor de snelrechter kwam.