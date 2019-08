Cel voor verkrachting in Vondelpark in 1997

Meer dan twee decennia na de verkrachting van een vrouw in het Vondelpark, is de dader veroordeeld tot een celstraf van één jaar waarvan een groot deel voorwaardelijk. De inmiddels 49-jarige man kreeg van de rechtbank in Amsterdam een lage straf omdat het Openbaar Ministerie de zaak zo lang op de plank heeft laten liggen.

Alleen de tijd die de man in voorarrest heeft gezeten wordt onvoorwaardelijk opgelegd. Dat betekent dat niet meer de cel in hoeft. Hij moet nog wel een taakstraf van 240 uur uitvoeren.

De man was in 1997 al als verdachte in beeld en stond bloed af, maar het OM verzuimde daarmee een DNA-vergelijking te maken met het sperma dat op het slachtoffer was aangetroffen. Een coldcaseteam van de Amsterdamse politie deed dat twee jaar geleden alsnog, wat een match opleverde.

Het slachtoffer verklaarde twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling dat ze geen wrok of woede koestert voor de man. Die moet zich ook psychologisch laten behandelen.