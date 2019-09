Cel voor van de weg afduwen van bestelbusje

Een 43-jarige man die met zijn eigen bestelbus een ander bestelbusje kilometers lang achtervolgde, ramde en van de weg afduwde, is veroordeeld tot vier jaar celstraf. Omdat er een aanzienlijke kans bestond dat iemand bij het ongeval zou overlijden, is de man veroordeeld tot poging doodslag. De rechtbank in Roermond legde de helft van de straf voorwaardelijk op.

Bij het incident op 23 oktober 2017 in Montfort was ook nog een andere bestelbus betrokken die de slachtoffers belaagde. Beide witte busjes reden door toen de blauwe bestelbus in de berm tegen een boom aankwam en kantelde. De slachtoffers raakten gewond. De verdachte is - als achterbuurman van een van de slachtoffers - als enige herkend en ook als enige vervolgd. De rechtbank vindt het schokkend dat er meer daders zijn maar dat niemand openheid van zaken heeft gegeven.

Ook de verdachte heeft iedere betrokkenheid ontkend, zodat er geen motief bekend is. De rechtbank legde de helft van de straf voorwaardelijk op, omdat de verdachte als enige is vervolgd, geen strafblad heeft en zijn leven op orde heeft. Hij heeft een gezin en een eigen bedrijf.