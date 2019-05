Cel voor sjoemelen eigen bloedmonsters bij NFI

Een inmiddels ontslagen medewerkster van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is veroordeeld tot één jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat ze op haar werk met bloedmonsters heeft gerommeld die van haar afkomstig waren. Het bloed was van de 39-jarige Sandhja K. uit Amersfoort afgenomen, nadat ze twee keer met veel te veel drank op tijdens het autorijden was betrapt. De straf geldt ook voor deze feiten.

K. kon met haar pasje op de afdeling komen waar de buisjes werden bewaard. Ze werkte daar niet zelf. Buiten werktijd spoorde ze haar eigen buisjes op en deed er wat water bij. Daardoor zakten de alcoholwaarden in het bloed onder de grenswaarden. Deze vervalste uitslagen bracht ze vervolgens in bij haar proces voor het rijden onder invloed.

Bij de rechters ontstond argwaan over de zeer afwijkende uitslagen van de bloedwaarden met die van de blaastesten. Daarop was de Rijksrecherche begonnen met een onderzoek. De verdachte heeft alles toegegeven. Ze zei dit te hebben gedaan om haar alcoholprobleem verborgen te houden.

De rechtbank sprak van ernstige feiten en rekent het de verdachte zwaar aan dat zij misbruik maakte van haar positie. Ook beschadigde zij het imago van het NFI, dat vanwege het algemeen belang integer en onkreukbaar moet zijn, vindt de rechtbank.

Tegen K. was één jaar cel waarvan vier maanden voorwaardelijk geëist. Conform de eis mag K. na het uitzitten van haar celstraf ook twee jaar lang geen auto besturen en drie jaar geen ambt bekleden.