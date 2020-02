Cel voor overvallers hoogbejaarde, link naar slotenmaker

Twee overvallers van een hoogbejaarde vrouw in haar woning in Eindhoven zijn veroordeeld tot 28 en 42 maanden cel. Ze waren uit op een witte envelop waarin de bejaarde heimelijk contant geld bewaarde. Ze had hier de dag voorafgaand aan de overval geld uit gehaald, omdat ze een ’buitensporig hoog bedrag” moest betalen aan een slotenmaker die ze had ingeschakeld nadat ze zichzelf had buitengesloten. De hoofdverdachte kende de slotenmaker en diens kompaan die de vrouw hadden geholpen met haar deurslot.

De rechtbank in Den Bosch sprak van een „laffe en gewetenloze” overval op de oude vrouw, in oktober 2018. De verdachten dreigden met geweld, zoals het afsnijden van haar vingers. Ze maakten ruim 12.000 euro buit. De overvallers moeten het getraumatiseerde slachtoffer een schadevergoeding betalen van 14.500 euro, besloot de rechtbank. Niemand wist tot dan dat de vrouw een witte envelop met geld bezat, zelfs haar kinderen niet. De overvallers vroegen nadrukkelijk om een witte envelop.

De hoogste straf, waarvan achttien maanden voorwaardelijk is, was voor een 22-jarige man uit Helmond. Hij is volgens de rechtbank samen met een onbekend gebleven persoon de woning van de vrouw binnengegaan. Een 24-jarige verdachte, ook uit Helmond, heeft verklaard dat hij met drie anderen naar Eindhoven is gereden. Na de overval reed hij ze terug naar huis. De rechtbank gelooft niet dat hij onwetend was van de overval.