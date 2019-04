Cel voor oud-beveiliger Wilders na delen info

Oud-politieman Faris K. (37) is veroordeeld tot zeven maanden cel, omdat hij strikt geheime informatie over de beveiliging van politicus Geert Wilders met anderen heeft gedeeld. K. werkte in 2016 bij de toenmalige Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). De rechtbank in Den Haag legde hem ook een beroepsverbod op van vijf jaar. K. krijgt de straf ook omdat hij drie jaar lang zijn ambtsgeheim heeft geschonden door via zijn politie-account ongeoorloofd informatie over personen te zoeken.

De opgelegde straf is hoger dan de vijf maanden cel die het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden had geƫist tegen K. De rechtbank vindt een zwaardere straf nodig vanwege de ernst van de feiten en omdat K. herhaaldelijk was gewaarschuwd om geen informatie door te spelen. Hij had naast het afleggen van zijn gewone ambtseed ook nog een speciale verklaring ondertekend waarin een absoluut stilzwijgen was opgenomen over de beveiliging.

Verzachtend voor K. was dat hij geen winstbejag had bij zijn acties, stelde de rechtbank. Hij was in 2016 maandenlang loslippig geweest naar drie vriendinnen die hij nog maar kort kende. Behalve over Wilders deelde K. ook informatie over het bezoek aan Nederland van een van de dochters van Barack Obama, destijds nog president van de Verenigde Staten.

Ook nam de rechtbank het K. bijzonder kwalijk dat hij al eerder is veroordeeld, in 2008, voor het doorspelen van informatie en omdat hij tijdens de zitting geen blijk gaf van de ernst van zijn handelen. Dat er door zijn loslippigheid geen beveiligingsproblemen zijn ontstaan, is volgens de rechtbank niet te danken aan K. zelf.

De rechtbank vindt het onacceptabel dat K. zijn positie heeft misbruikt. De politie moet integer en onkreukbaar zijn, aldus het vonnis.