Cel voor man die ex op begraafplaats gijzelde

Voor de gijzeling van zijn ex-vriendin onder bedreiging met een pistool krijgt een 32-jarige man uit Woudenberg achttien maanden celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De gijzeling vond plaats op een begraafplaats in Leusden.

De vrouw zag haar ex in januari op haar af rennen en belde snel een kennis, die de politie alarmeerde. De Woudenberger hield haar onder schot en dreigde haar en zichzelf dood te schieten. Hij liet de vrouw gaan toen de politie arriveerde. Die trof later het geladen wapen aan in een zandberg.

De rechtbank in Utrecht gelooft de verklaring van de man niet dat hij het wapen al voor de confrontatie had weggegooid. Onder de auto van de vrouw is een peilbaken gevonden, waardoor de Woudenberger precies wist wanneer ze op de begraafplaats was.

De rechtbank hield er rekening mee dat de man eerder is veroordeeld voor bedreiging en de kans op herhaling hoog wordt ingeschat. De man krijgt geen contactverbod omdat de vrouw zelf weer contact met hem heeft gezocht.