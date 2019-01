„Cel voor klikkende crimineel kan niet”

Crimineel Alain S., die in 2012 naar de politie stapte en daar tientallen Tilburgse criminelen en zichzelf verlinkte, kan helemaal niet de gevangenis in, omdat hij in een getuigenbeschermingsprogramma zit. Dat zei zijn advocate Marielle van Essen dinsdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Tegen Tilburger Alain S. is maandag drie jaar cel geëist vanwege deelname aan een criminele organisatie, hennephandel en witwassen. „Het is veel te gevaarlijk om hem in de gevangenis te zetten”, zei ze, „Of hij moet op een onmenselijke manier in een isoleercel zitten.”

S. stapte in april 2012 bang naar de politie nadat zijn baas Ton K. met een pistool zou hebben gedreigd. Volgens de rechter verlinkte hij daar „de hele Tilburgse hennepscene”. De Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) beloofde hem, vertelde S., een nieuwe start en identiteit, maar zei na enige tijd dat zijn verhaal onvoldoende was voor een deal. S. vindt dat hij is misleid en misbruikt en wil zijn verklaring intrekken. Justitie ontkent dat überhaupt sprake was van het aanbieden van een deal. Wel werd S. uiteindelijk in het getuigenbeschermingsprogramma geplaatst.

Justitie zei maandag het „onwenselijk” te vinden om S. terug naar de gevangenis te sturen. Desondanks eiste de officier van justitie drie jaar cel, vanwege „de ernst van de feiten”. Toen de rechter vroeg hoe hij daar dan mee moest omgaan, zei de aanklager: „Dat laat ik aan u.”

Van Essen zei dinsdag in een urenlang pleidooi dat S. een oneerlijk proces heeft omdat talloze rechten zijn geschonden. Daarom moet het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard en S. vrijuit gaan, zei ze. In elk geval zouden de verklaringen moeten worden geschrapt. Mocht dat gebeuren, dan zakt het hele proces als een kaartenhuis in elkaar, denken advocaten van andere verdachten.

De veertien andere verdachten van de criminele organisatie, onder wie vier mensen van de familie K., staan de komende weken voor de rechter. In alle zaken wordt pas op 28 maart uitspraak gedaan.