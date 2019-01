Cel voor hulp bij overval eigen supermarkt

Een 19-jarige vrouw uit Eindhoven is veroordeeld tot twee jaar celstraf, omdat ze betrokken was bij een gewapende overval op de supermarkt waar ze zelf werkte. De verdachte was aan de slag als avond-leidinggevende toen zij op 20 juli 2017 vlak voor sluitingstijd twee mededaders hielp met de overval op de winkel in haar woonplaats.

Bij de overval werden klanten en het personeel met wapens bedreigd. De vrouw haalde met de mannen de kluis leeg en gaf hun het geld uit de kassa dat apart was gelegd.

De rechtbank in Den Bosch nam het haar bijzonder kwalijk dat ze geen enkele rekening hield met haar toenmalige collega’s en leidinggevende. Voor hen was deze gebeurtenis traumatisch en daarmee is hun vertrouwen op schokkende wijze geschonden, aldus het vonnis.

De vrouw moet ook een schadevergoeding betalen aan een van haar oude collega’s.