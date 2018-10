Cel voor Eindhovenaar die op 3 mensen inreed

Een 38-jarige man uit Eindhoven is veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar omdat hij met zijn auto opzettelijk inreed op drie personen. De verdachte had even daarvoor ruzie gehad met één van hen. Toen hij hem op een zebrapad zag lopen samen met twee vrienden, reed hij met hoge snelheid op ze in. Een van hen raakte gewond.

De rechtbank in Den Bosch achtte meervoudige poging tot doodslag bewezen. Na zijn straf volgt nog een rijontzegging van drie jaar. Ook krijgt hij zijn auto niet terug. De verdachte had alcohol gedronken maar niet bekend is hoeveel, omdat hij een bloedproef weigerde. Dat was niet voor het eerst en ook voor die weigering is hij veroordeeld.

De man met wie de verdachte ruzie had, rende na de aanrijding naar de auto toe, rukte het portier open en sloeg de Eindhovenaar meermaals in het gezicht. Deze 24-jarige man uit Geldrop spuugde ook een agent in zijn gezicht. De rechtbank legde hem wegens zware mishandeling 180 dagen cel op, waarvan 167 voorwaardelijk, en een taakstraf van 150 uur. De rechtbank begreep zijn emoties wel maar vindt zijn handelen niet te rechtvaardigen.