Cel voor chauffeur om diefstal na „overval”

Een 30-jarige vrachtwagenchauffeur is veroordeeld tot een jaar celstraf, omdat hij een kostbare lading heeft gestolen en daarna had gezegd dat hij was overvallen. De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat verdachte Ibrahim A. de spullen zelf heeft verduisterd en ten onrechte aangifte heeft gedaan van ontvoering, bedreiging en een overval.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie stelde op de zitting dat onderzoek aantoonde dat het verhaal van de man niet kon kloppen. Wel was gebleken dat de man enkele dagen na de ‘overval’ zijn schulden begon af te betalen. De lading Apple-elektronica had een waarde van bijna een half miljoen euro.

A. had verklaard dat hij in september 2016 op een industrieterrein in Utrecht was gedwongen te stoppen door een man met een vuurwapen, met wie hij naar Lelystad moest rijden. Maar er was niets te zien op camerabeelden daar en er was geen DNA-materiaal van een andere man gevonden in de cabine. Wel maakte een van de gestolen apparaten al snel internetcontact, in Nieuwegein, waar de verdachte toen woonde.