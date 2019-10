Cel voor brandstichting bij moskee Leeuwarden

De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan 14 maanden voorwaardelijk, wegens brandstichting bij een moskee in Leeuwarden. De schade bleef beperkt en leidde niet tot persoonlijke ongelukken, maar de impact onder moskeegangers is groot.

De man stak in april een aantal volle vuilniszakken in brand bij de deur van de moskee aan de Esdoornstraat. De imam van de moskee woonde in het pand. Hij werd tijdig gewaarschuwd door een voorbijganger. Samen hebben ze het vuur gedoofd. Alleen de deur van de moskee is beschadigd geraakt. De brandstichter moet de schade (1300 euro) vergoeden.

De rechtbank wijst er in haar vonnis op dat de islamitische geloofsgemeenschap flink geschrokken is door de brandstichting. Sinds het incident komen er veel minder mensen naar het gebedshuis. Rond het gebouw zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

De opgelegde straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).