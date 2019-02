„Cel voor advocaat die geldstromen verzwijgt”

Een fiscaal advocaat die weigert om de Belastingdienst inzicht te geven in de geldstromen van zijn bedrijven, zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf moeten krijgen van een jaar. De helft daarvan mag voorwaardelijk zijn, stelde het OM dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam. Daarnaast zijn tegen zijn ondernemingen PR van der Waal Beheer, Russo & Van der Waal beheer en Russo & Van der Waal belastingadviseurs en advocaten, geldboetes geëist oplopend tot 25.000 euro.

De bedrijven van de advocaat, die mensen adviseert over fiscale zaken, hebben inmiddels een totale belastingschuld van 4 miljoen euro. Sinds medio 2016 probeert de Belastingdienst informatie te krijgen over de financiële positie van de bedrijven, die toen al een belastingschuld hadden van 2,4 miljoen euro. De fiscus wilde daarmee bekijken of de schulden konden worden ingelopen. Toen de advocaat bleef weigeren, is de zaak overgedragen aan de fiscale opsporingsdienst FIOD en het OM.

De verklaring van de advocaat dat hij zijn cliënten wilde beschermen, gaat volgens het OM niet op. De verdachte had via de Orde van Advocaten kunnen laten onderzoeken of dit nodig was. De verdachte is al eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten.