Cel om 11 jaar weghouden kinderen bij moeder

Een man die heimelijk zijn twee kleine kinderen meenam naar Egypte en ze elf jaar lang weghield bij hun moeder, is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf. De vader, nu 51, had in 2005 zijn dochtertje en zoontje van destijds drie en zeven jaar meegenomen vanuit school. Pas in 2016 lukte het de moeder haar kinderen, die een andere naam hadden gekregen, te traceren in Groot-Brittannië.

Het gerechtshof in Den Haag nam het de man zeer kwalijk dat hij nog steeds de ernst en de gevolgen niet inziet van de ontvoering en het langdurig onttrekken van de kinderen aan (het gezag van) hun moeder. Tijdens het proces gaf de man daar de moeder de schuld van. Verder bleek uit brieven die de kinderen schreven, dat zij hun vader steunen en het de moeder juist kwalijk nemen dat zij aangifte heeft gedaan. Het hof noemt het hartverscheurend dat de moeder haar kinderen niet heeft zien opgroeien en schrijnend dat een rol of band in de toekomst waarschijnlijk ook beperkt zal zijn.

Het hof kende de ex-vrouw ook ruim 15.000 euro schadevergoeding toe voor het haar aangedane leed.