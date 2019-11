Cel geëist voor witwassen via wokrestaurant

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Haag vijftien maanden cel geëist tegen een voormalig eigenaar van een Haags wokrestaurant. Volgens het OM heeft de man 1,5 miljoen euro witgewassen en weggesluisd naar China.

Tegen drie voormalige werknemers eiste het OM in twee gevallen een taakstraf van 120 uur en in één geval een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Zij zouden hun bankrekeningen hebben laten gebruiken voor de witwaspraktijken. De ex-restauranteigenaar had hen naar Nederland gehaald. Hij maakte via hun rekeningen telkens grote bedragen over. Dat vehikel was voor de hoofdverdachte belangrijker dan het kokswerk van het drietal. „Mensonterend”, zo bestempelde het OM deze manier van doen.

Volgens justitie is dit geld met misdaad verdiend, al is onduidelijk gebleven met welk type misdaad. Door het naar China over te boeken, zou de man de criminele herkomst hebben willen verhullen. De restauranteigenaar hoorde ook een boete van een half miljoen tegen zich eisen. Daarnaast staat hem nog een ontnemingsvordering te wachten.

De rechtbank doet uitspraak op 9 december.