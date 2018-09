Cel geëist voor ontucht met stiefdochter

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een man uit Gouda die jarenlang zijn minderjarige stiefdochter zou hebben misbruikt, een celstraf van 48 maanden geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De 53-jarige Jan van A. zou ook zijn schoonzus hebben misbruikt. Maar omdat dit 33 jaar geleden gebeurde, is de zaak verjaard en kan het OM Van A. daar niet meer voor vervolgen.

De misbruik met de stiefdochter begon toen de nu 22-jarige vrouw 13 jaar was en duurde tot haar 18e. De man heeft alles bekend, maar volgens hem was er geen sprake van dwang.

De lingerie die het meisje van de man moest dragen, had hij nog bewaard in zijn kelder en heeft hij aan de politie gegeven. Ook heeft hij foto’s gemaakt van de handelingen die zij verrichtte. Hoewel de foto’s niet zijn gevonden, is Van A. volgens het OM ook schuldig aan het maken van kinderporno.

Na een aantal jaar kreeg het slachtoffer last van het misbruik door haar stiefvader. Ze riep de familie bij elkaar en vertelde het verhaal. Tijdens dat gesprek vertelde de schoonzus dat haar hetzelfde was overkomen, maar dan 33 jaar geleden. Dat is te lang geleden om de zaak nog strafrechtelijk te kunnen vervolgen.

De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.