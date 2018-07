Cel geëist voor moordpoging op schoondochter

Tegen de 78-jarige Adriaan B. uit Elburg is donderdag in de rechtbank in Alkmaar een celstraf van zeven jaar geëist omdat hij zou hebben geprobeerd zijn ex-schoondochter te vermoorden. Na zijn daad heeft hij in een door zijn zoon breed verspreide brief uit de doeken gedaan waarom hij tot zijn daad kwam. De vrouw overleefde de aanslag doordat gemeentemedewerkers toevallig in de buurt waren en tussenbeide sprongen.

B. belaagde zijn ex-schoondochter begin januari met een pistool en mes in de tuin van haar woning in Heerhugowaard. Hij schoot haar met een luchtdrukpistool in haar mond en stak haar vervolgens meerdere keren met een mes. Medewerkers van de gemeente die in de buurt aan het werk waren, gingen op het gegil van de vrouw af en sprongen tussenbeide. Meerdere buurtbewoners waren getuige van de aanval.

De ex-schoonvader kon de manier waarop de echtscheiding verliep tussen zijn zoon en de vrouw niet verkroppen en daarom besloot hij tot zijn daad. Omdat volgens het OM daarom sprake is van voorbedachten rade is het juridisch zwaardere poging tot moord ten laste gelegd.

De man wordt ook verdacht van smaad, omdat hij zijn moordpoging in een brief heeft beschreven. Zijn zoon heeft de brief aangevuld en vervolgens onder een grote groep mensen en instanties verspreid.