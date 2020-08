Cel geëist voor man die mitrailleur op straat gericht had staan

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen een 53-jarige man uit De Bilt voor illegaal wapenbezit. De man had onder meer een mitrailleur in zijn woning staan die op straat gericht stond.

Het wapen was weliswaar onklaar gemaakt, maar zou volgens de specialisten van de politie weer schietklaar kunnen worden gemaakt. Een ander machinegeweer was wel schietklaar. In het huis van de man werden verder nog onder meer een kijker en een helm met kogelwerend glas gevonden en meerdere afbeeldingen van de man in militaire kleding.

De verdachte, die verward en verwaarloosd zou overkomen, vertelde dat hij de wapens en uitrusting had gekregen of legaal in Tsjechië had gekocht. Hij woont daar met zijn gezin afgelegen in de bossen. Hij benadrukte dat hij nooit de bedoeling zou hebben gehad om de wapens te gebruiken.

De officier van justitie benadrukte de enorme gevaarzetting die uitgaat van de zware wapens. De rechtbank doet op 21 augustus uitspraak.