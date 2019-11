Cel geëist voor gesjoemel met kwitanties

Het Openbaar Ministerie heeft maandag bij de rechtbank in Rotterdam tegen twee mannen celstraffen geëist voor de verkoop van valse kwitanties met daarop giften aan goede doelen. Kopers van de kwitanties trokken in hun belastingaangifte het bedrag van de kwitantie af als gift. Daardoor ontvingen zij meer belasting terug dan waar zij recht op hadden.

De verdachten maakten volgens het OM valse kwitanties op van donaties aan islamitische stichtingen in Amsterdam, Almelo en Dordrecht. Een van de verdachten zou op bijeenkomsten in moskeeën en stichtingen mensen hebben uitgelegd dat zij kwitanties van hun belasting konden aftrekken en hen hebben wijsgemaakt dat dat posten waren waar zij recht op hadden. De donaties zijn vermoedelijk nooit gedaan, of voor een veel lager bedrag dan op de kwitanties stond.

Het verdachte tweetal heeft met de eigen belastingaangiften ook gesjoemeld, vermoedt het OM. Het totale nadeel voor de schatkist is becijferd op bijna een ton.

Tegen één verdachte eiste het OM een jaar cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Zijn compagnon hoorde acht maanden cel eisen, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De rechtbank doet uitspraak op 2 december.