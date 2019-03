Cel geëist voor fraude Turkse touroperator

Tegen een 49-jarige Turkse man is maandag in de rechtbank in Amsterdam een celstraf van dertig maanden geëist. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude met zijn reisorganisatie Beach Holidays. Via deze touroperator konden met name all-inpakketreizen naar Turkije worden geboekt.

Duizenden mensen werden in de zomer van 2009 gedupeerd. Voor bijna 6000 mensen ging de vakantie uiteindelijk niet door. Verder stonden op het vliegveld in Turkije ongeveer 2000 mensen klaar voor vertrek toen ze hoorden dat de (terug)reis niet was betaald. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zorgde ervoor dat zij gecompenseerd werden en naar huis konden.

Het bedrijf, dat zowel online werkte als fysieke kantoren had, werd september 2009 failliet verklaard. De curator deed daarop aangifte van mogelijke faillissementsfraude, waarna een strafrechtelijk onderzoek werd gestart. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van het onttrekken van grote bedragen uit de boedel, ook konden de twee eigenaren geen administratie overleggen. Volgens het OM is er van het geld dat mensen voor hun vakanties betaalden niets teruggevonden. „De benadeelden kunnen fluiten naar hun centen.”

De zaak tegen de tweede verdachte dient op 29 maart. Beide mannen wonen inmiddels niet meer in Nederland.