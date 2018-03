Cel geëist voor betrokkenheid bij doodschieten

Tegen de 49-jarige Dennis H. is donderdag in hoger beroep een celstraf van 32 maanden geëist voor betrokkenheid bij het doodschieten van een 41-jarige vrouw in 2012. De man uit Lelystad was in eerste aanleg vrijgesproken, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

De rechtbank in Lelystad oordeelde in 2013 dat H. aanwezig was bij de dood van de vrouw met wie hij een affaire had, maar dat niet vaststaat dat hij haar door het hoofd heeft geschoten. Uit het bewijsmateriaal is niet duidelijk geworden hoe het vuurwapen waardoor de vrouw om het leven kwam, is afgegaan en wie het wapen op dat moment in handen had.

H. heeft tot de behandeling in hoger beroep gezwegen over het overlijden van de vrouw, nu verklaarde hij dat ze voor zijn ogen zelfmoord heeft gepleegd. Het OM vindt deze lezing „niet aannemelijk”.

Uit het onderzoek is niet gebleken dat H. het plan had om de vrouw te doden. Daarom is de man volgens het OM „verantwoordelijk voor en schuldig aan een noodlottig ongeval door zeer onvoorzichtig handelen bij het hanteren van het vuurwapen”. H. had het wapen mee naar het huis genomen en heel veel alcohol gedronken. Een celstraf van 32 maanden is de maximale straf die staat op de combinatie van dood door schuld en vuurwapenbezit.