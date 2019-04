Cel geëist tegen zoon Kuipers om ontvoering

Tegen de 19-jarige zoon van voormalig No Surrender-leider Henk Kuipers uit Emmen is een jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, en 80 uur werkstraf geëist voor twee gewelddadige ontvoeringen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag voor de rechtbank in Assen tegen een medeverdachte (21) uit Groningen dezelfde straf.

Volgens het OM dwongen zoon Alec en Nassim A. in oktober en november 2017 twee mannen in te stappen in de auto van Kuipers junior. Ze zouden zijn bedreigd en op een afgelegen terrein in de buurt van Emmen zijn mishandeld. Kuipers junior was op dat moment nog lid van motorclub No Surrender.

De slachtoffers stapten eind 2017 samen naar de politie. De verdachten werden toen opgepakt en zaten vier maanden in voorarrest. De officier van justitie sprak over „Italiaanse praktijken in Emmen”. Kuipers junior en de Groninger ontkennen.

Voor de derde verdachte, de 19-jarige Mehmet D., vroeg de aanklager vrijspraak.